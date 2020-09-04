Париж, , 15:48 — REGNUM Ассоциация мэров Франции выразила своё «полное несогласие» с правительством по поводу плана восстановления экономики Франции. Об этом 4 сентября сообщает Le Figaro.

Основной причиной разногласий стало то, что, по предположению ассоциации, правительство собирается предоставить налоговые льготы предприятиям за счёт средств коммун.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что действия государства финансируются за счёт повышения налогов», — пояснил мэр коммуны Исуден Андре Ленель.

Он также добавил, что объявленное понижение налогов для предприятий обернётся потерей в 3,3 миллиарда евро для коммун.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября французское правительство представило план восстановления экономики после пандемии COVID-19, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.

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