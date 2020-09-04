Москва, , 14:47 — REGNUM Обновленный прогноз социально-экономического развития России на период с 2020 по 2022 год будет представлен Минэкономразвития РФ на заседании бюджетной комиссии правительства страны. Об этом 4 сентября сообщил журналистам российский министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы на следующей неделе весь прогноз уже в детальных цифрах опубликуем. Будет бюджетная комиссия 10 сентября», — сказал глава Минэкономразвития.

Также он отметил, что в настоящее время ведется дополнение и уточнение некоторых положений данного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко заявила, что контрольно-надзорная деятельность в России будет скорректирована таким образом, чтобы стать более комфортной для малого и среднего предпринимательства.