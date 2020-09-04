Пекин, , 14:28 — REGNUM Объем железнодорожных грузовых перевозок в Китае вырос на 7,3% за август в годовом исчислении, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Данным показатель является ключевым индикатором экономической активности, сообщили в компании China Railway Corporation. По железным дорогам Китая было перевезено 308 млн тонн грузов за прошедший месяц, что на 21,02 млн тонн больше, чем годом ранее.

За указанный период выручка от железнодорожных перевозок выросла на 4,2% в годовом исчислении до 34,4 млрд юаней (около $5,03 млрд).

В компании сообщили, что намерены улучшать транспортную эффективность качество услуг в сфере железнодорожных перевозок как на рынке внутренних перевозок, так и на рынке международных перевозок в обоих направлениях.