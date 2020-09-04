Черкесск, , 14:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовы к открытию 12 новых социально значимых объектов. Их открытие состоится 7 сентября — в День республики и в день рождения города Черкесска. Этими мероприятиями будет отмечена таким образом очередная веха в жизни региона, сообщили 4 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом в республике ее руководитель Рашид Темрезов принял решение отказаться от масштабных многолюдных массовых мероприятий и отметить праздник в ином формате.

«В этом году мы решили не проводить массовых мероприятий, ушли также от концертов и массовых спортивных соревнований. И отметить День республики решили массовым вводом в эксплуатацию социальных объектов — это лучшее подтверждение тому, что республика развивается, улучшается качество жизни людей», — заявил Темрезов.

В День Карачаево-Черкесии будут торжественно открыты 12 новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройства в 12 муниципалитетах субъекта.