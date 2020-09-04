Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Представители госкорпорации «Росатом» в ходе посещения Кировского завода обсудили перспективы сотрудничества завода и «Атомфлота» по изготовлению паротурбинных установок (ПТУ) для самого крупного в мире ледокола проекта «Лидер», который строится на дальневосточной верфи «Звезда». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе ОАО «Кировский завод».

Конкурс по выбору поставщика ПТУ для головного ледокола «Россия» (проекта «Лидер») состоится в конце текущего года. Напомним, строительство ледокола планируют завершить в 2027 году.

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Тем временем продолжается работа по строительству атомных ледоколов проекта 22 220 (типа «Арктика»), которые строятся на Балтийском заводе для «Атомфлота». В этом проекте также задействован Кировский завод.

Замгендиректора корпорации «Росатом», глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка проинспектировали ход строительства паротурбинных установок ПТУ-72 для атомных ледоколов проекта 22 220.

Этот заказ выполнят завод «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод»). Специалистам Росатома показали главный турбогенератор (ГТГ) левого борта ледокола «Урал», этот агрегат готовится к приемо-сдаточным испытаниям.

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Также по графику идет работа по строительству ПТУ для ледоколов «Якутия» и «Чукотка».

Помимо прочего, на встрече обсуждалась возможность использования ПТУ производства «Киров-Энергомаша» для плавучих атомных электростанций (ПАТЭС), которыми занимается Росатом.

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