Москва, , 14:14 — REGNUM Американская компания Cadillac собирается привезти в Россия электрический кроссовер LYRIQ. Об этом сообщается на портале Autonews.

По словам управляющего директора Cadillac International Operations Кристиана Соммера, модель LYRIQ актуальна для российского авторынка.

«Недавняя демонстрация LYRIQ стала важной вехой для Cadillac, и будет играть важную роль в будущем бренда в России», — подчеркнул топ-менеджер.

При этом Соммер не сообщил, когда новинка появится в России.

Кроссовер LYRIQ собран на новой модульной «тележке» для электромобилей. Платформа универсальна. Её можно модифицировать под авто различных габаритов и классов. Шасси разрабатывали инженеры компании General Motors.

Дальность хода электрокара равна 500 км.

Напомним, по данным аналитического агентства J.D. Power, в рейтинге технических инноваций в автомобильных новинках компания Cadillac занимает третье место.

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