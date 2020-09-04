Нур-Султан, , 14:03 — REGNUM Власти Казахстана планируют объединить в один платеж налоги и удержания из фонда труда. Об этом 4 сентября заявил первый заместитель председателя правительства республики Алихан Смаилов на брифинге в правительстве.

По его словам, объединение платежей значительно упростит задачу для представителей малого и среднего бизнеса. Смаилов добавил, что в укрупненные платежи также можно объединить различные платы и сборы.

Кроме того, в республике планируется объединить налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц. Планируется, что это позволит сократить время оплаты и комиссии банков.

Ранее Алихан Смаилов заявил, что власти Казахстана выделят субсидии для снижения процентных ставок по кредитам малого и среднего бизнеса. Годовые ставки для представителей малого и среднего бизнеса планируется довести до 6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Ставки по кредитам для бизнеса в Казахстане снизят до 6% годовых