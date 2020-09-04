Оттава, , 13:39 — REGNUM Канадское тюнинг-ателье Wingho Auto выставило на продажу эксклюзивный спорткар под названием W Triposto, построенный на шасси Porsche 964. Об этом сообщается на сайте компании.

Особенностью данного авто является расположенное посередине кабины водительское место. Есть ещё места для двух пассажиров, которые расположены по краям водителя.

Производитель W3 Triposto отмечает, что в этом автомобиле не нужно ездить в шлеме или в очках-консервах как в спайдере. От потока воздуха водителя и пассажиров защищает габаритное стекло.

В движение машина приводится 252-сильным оппозитным мотором с воздушным охлаждением рабочим объёмом 3,2 литра. Силовой агрегат сочетается с 5-скоростной механической трансмиссией и задним приводом.

Спорткар стоит 250 тыс. долларов (18,464 млн руб.).

Ранее японское тюнинг-ателье Rauh-Welt Begriff, работающее в Канаде, сделало тюнинг для купе Porsche 911 1988 года выпуска.

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