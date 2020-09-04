Москва, , 13:25 — REGNUM В России с января по август доля продаж смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросла до рекордных 30% в денежном выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что за указанный период было продано 1,4 млн смартфонов такого сегмента на 100 млрд рублей. При этом в 2019 году доля продаж данных устройств составляла в денежном выражении 23%, еще годом ранее — 16% от общего числа продаж.

«Повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов», — пояснили в компании.

По мнению аналитиков, до конца 2020 года доля продаж смартфонов этого сегмента может вырасти еще больше из-за появления новых моделей и снижения цен на флагманы прошлых лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наиболее ожидаемые нынешней осенью жителями России новые гаджеты определены в результатах отчёта проекта Hi-Tech Mail.ru после проведения опроса с 27 июля по 17 августа 2020 года среди 3 тыс. его пользователей.

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