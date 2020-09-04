Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве сфера торговли уже вышла на докризисный уровень. Об этом 4 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам мэра, столичные торговля и сфера услуг уже вышли на докризисный уровень, и в целом восстановление происходит быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, в данной сфере остаются проблемы — например, в мелкооптовой и дистанционной торговле.

«Но я думаю, что всё-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены», — сказал Собянин.

Он отметил, что решение во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации.