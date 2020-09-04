Душанбе, , 13:22 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года доходы государственного бюджета Узбекистана составили 82,9 трлн сумов ($8,08 млрд), сообщает 4 сентября издание UzDaily.

Налоговые поступления составили 63,5 трлн сумов ($6,19 млрд), таможенные поступления — 14 трлн сумов ($1,36 млрд), прочие доходы — 8,4 трлн сумов ($819 млн). Доходы от деятельности горнодобывающих компаний составили 22,6 трлн сумов ($2,2 млрд).

Сборы налогов на добавленную стоимость составили 23 трлн сумов ($2,24 млрд), налог на прибыль принес в бюджет 17 трлн сумов ($1,66 млрд). По итогам 2020 года в республиканский бюджет должно поступить 125,8 трлн сумов ($12,26 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана составил 225,03 трлн сумов ($24,9 млрд), что на 0,2% больше, чем годом ранее.

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