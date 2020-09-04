Порён, , 13:46 — REGNUM В южнокорейском городе Порён намерены создать крупный морской комплекс ветроэнергетики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, в «Общий план нового курса города Порёна», представленный 3 сентября, включены 72 проекта, на которые к 2025 году планируется выделить 6,09 трлн вон (~$5,1 млрд).

Известно, что главным проектом является создание комплекса морских электростанций, который призван решить проблему, появившуюся в результате закрытия двух энергоблоков тепловой электростанции.

Предполагается, что в рамках данного проекта местным властям удастся создать рабочие места для четырёх тысяч человек, а также новую туристическую достопримечательность.

Новый курс — это масштабная правительственная программа, нацеленная на активизацию экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19.