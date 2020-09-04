Москва, , 13:31 — REGNUM Для высокотехнологичных компаний в России следует создать отдельную налоговую службу. Об этом 4 сентября заявила общественный омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её мнению, одновременно контролировать работу высокотехнологичных компаний и заведений общепита не рационально. Более логичным было бы выделить отдельное направление, заточенное именно под компании, занятых в инновационном сегменте.

«Желательно было бы создать свою налоговую инспекцию для таких компаний. Высокотехнологичная отрасль требует отдельного отношения. Налоговая не может заниматься шаурмой и высокотехнологичной компанией. На высокотехнологичную отрасль нужно обращать особое внимание — это наше будущее», — сказала Попова.

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