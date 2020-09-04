Москва, , 13:20 — REGNUM По состоянию на начало второго полугодия 2020 года самым массовым автомобильным брендом в Москве стала Lada. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На указанную дату в российской столице было зарегистрировано 461 045 машин марки Lada. На втором месте разместились авто южнокорейского бренда Kia — 273 186 автомобилей. Тройку лидеров замыкают машины японской компании Nissan (230 730 ед.).

В столичном автопарке также числятся 230 730 автомобилей Toyota и 230 212 машин Hyundai.

Всего же в Москве насчитывается порядка 3 816 537 легковых машин.

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в региональном рейтинге Москва заняла второе место по количеству перепродаж легковых авто (131 174 ед.).

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