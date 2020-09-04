Владикавказ, , 13:08 — REGNUM В Северной Осетии планируют реализовать проект по строительству новой радиотелебашни. Он уже утвержден Главгосэкспертизой, выдано положительное решение, сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства.

Телебашня разместится на площади свыше 6,4 гектара на улице Осетинская горка. Здесь будет установлено техническое здание станции и антенно-мачтовое сооружение с антеннами наземного эфирного цифрового телевизионного вещания и аналогового радиовещания.

Проект башни, которую должны были построить взамен действующей, созданной в 1961 году, уже проходил утверждение в Главгосэкспертизе в ноябре 2016 года. Однако в ходе строительства потребовалась повторная экспертиза. В частности, в проект были внесены изменения, касающиеся местоположения нескольких планируемых объектов, были изменены решения по конструкциям сооружений и скорректирован уровень нагрузок на фундамент башни. Помимо этого, были внесены другие существенные дополнения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии построят 210-метровую радиотелевизионную башню