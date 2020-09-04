Нижнеудинск, Иркутская область, , 13:02 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Евгений Левченко заявил сегодня, 4 сентября, о 90-процентной готовности пострадавшего от наводнения Нижнеудинска к отопительному сезону. Как сообщает официальный сайт региона, под особый контроль комиссии взято завершение работ по устройству теплотрассы и трубопровода горячего водоснабжения на ул. Краснопролетарская и ул. Кржижановского.

После жесткой критики руководитель подрядной организации «Черемховоспецстрой» пообещал, что 7 сентября в квартиры 15 «проблемных» домов придёт горячая вода. По его словам, работы будут в основном закончены в первую декаду сентября.

«В основном, сфера ЖКХ Нижнеудинска может к работе приступать», — пояснил Евгений Левченко.

Вместе с тем, известно, что по результатам проверки готовности ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» города Нижнеудинска к осенне-зимнему периоду Ростехнадзором было выдано 68 замечаний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Многие тогда стали свидетелями того, как целые дама и усадьбы плыли в воде и разбивались под коммунальным мостом. Решать проблемы жителей региона президент России Владимир Путин приезжал уже трижды.