Москва, , 13:09 — REGNUM Контрольно-надзорная деятельность в России будет скорректирована таким образом, чтобы стать более комфортной для малого и среднего предпринимательства. Об этом 4 сентября заявила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, государство оказывает поддержку предпринимательства, в том числе высокотехнологичным компаниям. После этого чиновник задалась вопросом, не являются ли санкции мерой поддержки своих производителей.

«Скажу непопулярную вещь. Если взять США, они не так давно ввели санкции против одной китайской компании. Что это? Господдержка или не господдержка? Они продвигают своих лидеров как могут», — сказала Тарасенко.

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