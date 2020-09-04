Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве промышленность восстановилась до докризисного уровня. Об этом 4 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным», — сказал он.

По словам мэра, объёмы ввода жилья пока немного отстают, однако размеры вложений уже вышли на эти этапы.

Также на докризисный уровень, рассказал Собянин, вышли торговля и услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после ограничений восстановилось большинство отраслей экономики, рассказали 3 сентября в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

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