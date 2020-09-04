Тольятти, Самарская область, , 13:02 — REGNUM Дилеры АвтоВАЗа приступили к реализации новой спецверсии универсала Lada Largus Cross Quest. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автопроизводители оснастили спецверсию авто новыми эргономичными передними креслами с трехуровневым электрическим подогревом. Сиденья имеют более развитый профиль и комбинированную обивку из ткани и экокожи.

Экстерьер Largus Cross Quest выделяется новым рисунком колёсных дисков. Чёрный лак и алмазная огранка дисков гармонирует с защитным обвесом кузова. Дизайн авто дополняют чёрные глянцевые корпуса боковых зеркал, а также фирменные шильдики с обозначением спецсерии.

Стоит отметить, что модель получила улучшенную шумоизоляцию. Цена пятиместной модификации модели равна 841,9 тыс. рублей, а семиместной — 864,9 тыс. рублей.

Напомним, в августе нынешнего года дилеры АвтоВАЗа реализовали в РФ 28 621 автомобиль Lada (включая Lada Niva) — на 5% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: Названа самая продаваемая в августе модель Lada в России