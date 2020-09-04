Москва, , 12:55 — REGNUM Технологичные компании в России независимо от своих масштабов нуждаются в поддержке со стороны государства. Об этом 4 сентября заявила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хотелось бы напомнить, что не так давно Владимир Владимирович (Путин) сказал, что Россия — страна с передовыми технологическим возможностями, а не страна-бензоколонка», — сказала чиновник.

По её словам, распространение коронавируса выявило ряд как проблем, так и «драйвовых историй», которые основывались на компаниях высокотехнологичного сектора.

«Все технологичные компании нуждаются в государственной помощи. Когда говорим «госпомощь» — это не обязательно деньги. Это огромное количество нефинансовых мер поддержки», — заявила Тарасенко.

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