Москва, , 12:51 — REGNUM Следствие по делу уволенного из МВД бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства генерал-майора Александра Мельникова и трех его соучастников, обвиняемых в многомиллионных коррупционных преступлениях, закончено. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершены следственные действия по уголовному делу в отношении <…> Мельникова и его трех соучастников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников Ивана Викова и Андрея Фролова обратился Андрей Викол. Последний попросил за взятку в размере 30 млн рублей вновь начать производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной ему компании, которое находилось в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД РФ по Москве.

После этого Мельников с использованием служебного положения и авторитета обратился к следователю и убедил его вновь начать расследование, о котором говорил Викол. Впоследствии данное дело было закрыто ввиду отсутствия состава преступления.

«Противоправная деятельность Мельникова и его соучастников была выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления «М» ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России», — уточняется в сообщении.

При этом сообщается, что фигурантам в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере), и что в настоящее время обвиняемые совместно со своими защитниками ведут ознакомление с материалами дела. После этого, оно будет передано для утверждения в надзорное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября следственные органы СК РФ по Ленинградской области официально сообщили, что бывшему мэру города Шлиссельбург инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее ущерб муниципальному бюджету на сумму свыше 700 тыс. рублей.

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