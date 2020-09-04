Подгорица, , 17:12 — REGNUM 4 сентября во время онлайн-встречи президент Торговой палаты Черногории Властимира Голубовича и глава Торговой промышленной палаты Украины Геннадий Чижыков пришли к выводу, что качественные политические отношения Черногории и Украины должны сопровождаться более интенсивным экономическим сотрудничеством.

Как сообщает черногорское новостное агентство «RTCG» 4 сентября, в работе совещания приняли участие посол Черногории на Украине Драгица Понорац и сотрудница посольства Украины в Черногории Наталья Фиалка.

Пространство для укрепления сотрудничества участники совещания признают особенно в сфере туризма, пищевой промышленности, логистики и торговли.

В 2018 году товарооборот между Черногорией и Украиной составил 10,2 млн евро. Импорт составил 10,1 млн евро, а экспорт составил 0,1 млн евро.

«За последние 10 лет товарооборот Черногории и Украины остался на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что мы не используем все доступные механизмы для развития экономического сотрудничества двух стран. Именно поэтому сегодня мы здесь, чтобы определить, как мы можем способствовать становлению более качественных экономических отношений в ближайшем будущем», — отметил Геннадий Чижыков.

Председатель палаты Украины предложил черногорским коллегам в ближайшее время посетить Киев и организовать бизнес-форум, который бы способствовал объединению предпринимателей двух государств.

Президент Торговой палаты Черногории Владимир Голубович с радостью принял приглашение, отметив, что конкретная дата будет рассмотрена в контексте эпидемиологической ситуации.