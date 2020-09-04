Москва, , 12:37 — REGNUM В августе 2020 года российские дилеры Jeep продали больше всего моделей Compass. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, за месяц внедорожник Jeep Compass приобрели 100 покупателей из России. При этом год назад эту модель купили только 14 автолюбителей. В общей сложности в последний месяц лета 2020 года компания Jeep продала в РФ 244 внедорожника — на 91% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что рост продаж Jeep в России фиксируется уже второй месяц подряд. В компании связывают этот результат с эффектом отложенного спроса, который возник во время приостановки работы автоцентров бренда на протяжении предыдущих месяцев, а также с ослаблением курса рубля.

Напомним, с января по июнь текущего года самым продаваемым Jeep в РФ стала модель Grand Cherokee (340 ед.).

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