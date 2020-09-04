Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Наблюдательный совет Зелёного климатического фонда (GCF) выделил министерству окружающей среды и сельского хозяйства Грузии грант в размере €33 млн для проведения реформы лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства.

Как отметили в ведомстве, деньги предоставлены на проект «Поддержка реформы лесного сектора в Грузии для сокращения выбросов парниковых газов». Реализовать его планируется за семь лет.

«Поддержка, полученная от Наблюдательного совета Зелёного климатического фонда, существенно поможет нам в усилении защиты лесов», — процитировала пресс-служба главу минсельхоза Левана Давиташвили.

Сообщается, что проект предусматривает внедрение «принципов устойчивого управления» на лесных участках общей площадью 1,8 млн гектар. Это должно в итоге привести к сокращению выбросов парниковых газов, которые выделяются при деградации лесов.

Стоит отметить, что 40% Грузии покрыты лесами. Ох общая площадь составляет 2,9 млн гектар.