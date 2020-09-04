Москва, , 12:16 — REGNUM В вопросах цифровизации распространение коронавируса в России принесло больше плюсов, чем минусов. Об этом 4 сентября заявил первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Глеб Покатович на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Глобально плюсов больше. Есть экономические потери, недовольство. Но график по обороту онлайн-касс характерен. Это один из самых чётких показателей текущей экономической жизнедеятельности людей. Если люди могут предъявлять спрос, а сейчас оборот по кассам вернулся до показателей до начала пандемии», — сказал Покатович.

Также аналитик отметил, что прогнозы относительно экономики РФ выглядят не плохо на фоне других стран. Это положительно говорит о принятых правительством РФ мерах поддержки.

«У меня есть небольшой статистический пример. Во втором квартале в годовом выражении инвестиции компаний в цифровую сферу увеличился на 13%. То есть компании испытали тот же импульс в цифровом формате, что и государство и стали развивать цифровые возможности у себя внутри», — отметил Покатович.

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