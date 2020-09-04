Москва, , 12:12 — REGNUM Принципиально новые технологические решения в сфере цифровизации получат особую поддержку государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Сейчас состоялись уже все нужные решения, что развитие в этом году не остановится. Было одобрено продолжение государственных мер поддержки цифровых технологий и искусственного интеллекта также и в этом году», — заявил Наквасин.

По его ожиданиям, в 2020 году будет поддержано ещё не менее 250 проектов. Это будут средства как направленные через Фонд содействия инновациям, так и при помощи фонда Сколково.

«Будет осуществляться очень интересная поддержка проектов, которые характеризуются тем, что заказчики будут получать субсидию на первое внедрение: компания делает новое решение, которое никакое другое не внедряло. Есть риск технологический, что решение окажется недостаточно эффективным», — указал он.

«Чтобы этот риск, не получив достаточный экономический эффект, снизить, государство субсидирует — и очень значительно — до 80% от затрат для этой компании. И при этом берёт компания-разработчик некоторое обязательство дальнейшее тиражирование производить по более интересным экономическим условиям для других бизнесов», — пояснил Наквасин.