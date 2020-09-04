Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Критикуемые правила соблюдения конфиденциальности в отношении шведских компаний, которые переводят своих сотрудников на неполный рабочий день и получают за это помощь от государства, могут быть изменены в ближайшее время. До сих пор было непонятно, каким компаниям было разрешено участвовать в антикризисной программе и получать многомиллиардную финансовую помощь. Однако 4 сентября новостная служба Sveriges Radio сообщила, что работа по снятию ограничений с целью идентификации компаний уже началась.

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Напомним, что перевод сотрудников на неполный рабочий день был выбран в качестве главного инструмента для стабилизации ситуации на рынке труда в борьбе с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Данная мера позволяет работникам сокращать свои рабочие часы, в то время как пострадавшая во время кризиса компания восстанавливается и постепенно набирает коммерческие обороты. Уровень заработной платы переведенного на неполный рабочий день сотрудника поддерживается, так как большая часть затрат ложится на государство.

На сегодняшний день Шведское управление экономического и регионального роста удовлетворило около 76 000 заявок для данного вида финансовой помощи со стороны правительства. Расходы властей уже составляют 28 миллиардов шведских крон (€2,7 млрд). Однако деньги правительства, которых у него нет по определению, так как все эти средства были получены от налогоплательщиков, выплачиваются неизвестным общественности компаниям, потому что законодательство в области коммерческой конфиденциальности не позволяет раскрывать название юридических лиц.