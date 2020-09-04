Париж, , 15:38 — REGNUM Известный французский экономист Томас Пикетти раскритиковал план по восстановлению национальной экономики, подготовленный правительством Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

«План по восстановлению экономики не учитывает необходимости поддержания социальной справедливости», — заявил автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Томас Пикетти.

«Эта проблема лишь усиливается в условиях кризиса, когда часть населения оказывается в неустойчивом положении. Правительство говорит о высоком уровне сбережений домашних хозяйств, но оно занимает слишком макроэкономические позиции. Сейчас многие люди, которые находятся ниже по социальной лестнице, потеряли свои доходы», — пояснил он.

В противовес мерам властей Пикетти предложил поднять зарплаты в государственном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 сентября, французское правительство представило план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.