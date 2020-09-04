Москва, , 12:15 — REGNUM Рост официально зарегистрированной безработицы несёт в себе не только отрицательные, но и положительные моменты. Об этом 4 сентября заявил первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Глеб Покатович на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в условиях самоизоляции и кризиса люди и бизнес обнаружили, что рядом с ними есть государство и между ними началось взаимодействие, которого раньше не было.

«Среди примеров не могу не упомянуть меры социальной поддержки. У нас в разы выросло количество официальных безработных. С одной стороны, это плохо. Однако это означает, что сильно сократился разрыв — официальное состояние пришло в соответствие с реальностью. Мы увидели, что эти люди остались без работы и должны получить поддержку. Почему раньше безработных было мало — процедуры были сложные. А сейчас всё это заработало с космической скоростью», — сказал Покатович.

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