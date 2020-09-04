Москва, , 12:00 — REGNUM Федеральная налоговая службы (ФНС) России с цифровой точки зрения была наиболее подготовлена к работе в период самоизоляции. Об этом 4 сентября заявил первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Глеб Покатович на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако и другие ведомства смогли организовать должную работу за короткий срок, отметил он.

«ФНС была более чем кто-либо готова на стороне государства. Но Министерство труда, Пенсионный фонд за короткие сроки сделали вещи, которые позволили оказать поддержку людям и экономике — ведь люди дают спрос», — сказал Покатович.

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