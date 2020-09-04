Москва, , 11:59 — REGNUM Без цифровых технологий государство не смогло бы оказать бизнесу и населению меры поддержки, которые были предприняты в период распространения коронавируса. Об этом 4 сентября заявил первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Глеб Покатович на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вся та поддержка, которая предоставлялась бизнесу и населению, была бы в таком масштабе и интенсивности невозможна без работы по цифровизации, которую проводили ведомства и компании в предыдущие годы», — заявил аналитик.

По его словам, режим самоизоляции стал импульсом для фазового перехода к новым цифровым технологиям.

«Потому что все наработки консолидировались в одной точке. То, что раньше было растянуто во времени, пришлось делать в короткие сроки», — сказал Покатович.

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