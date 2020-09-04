Москва, , 11:38 — REGNUM В дальнейшем необходимо выработать гибридную форму занятости, когда удалённые форматы будут сочетаться с работой в офисе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Сейчас очень много мыслей высказывается по поводу удалённой работы, насколько она в принципе войдёт в нашу жизнь на постоянной основе», — заявил Тадевосян.

«Честно скажу: я вижу, на самом деле, большие риски. Не потому что я хочу всех в восемь утра видеть в офисе. Я просто считаю, что удалённая работа может перейти в гибридную модель, когда будет сочетание: два дня, например, в офисе, встречи, три дня удалённо. И лишь потому, что люди социальные существа, им предстоит общаться, иначе мы просто увидим в ближайшее время — мою точку зрения начали уже поддерживать ряд коллег по бизнесу, — что каждый человек будет работать на себя, не отождествляя себя с большими целями компании. Не отождествляя себя с командой», — указал он.