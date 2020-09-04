Калуга, , 11:37 — REGNUM В конце сентября 2020 года калужский завод «Фольксваген Груп Рус» сократит около 100 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Отмечается, что официальная процедура сокращения была начата после программы добровольного увольнения с компенсирующими выплатами. Тем не менее сотрудники, которых сократят в конце сентября, тоже смогут воспользоваться программой выплаты компенсации.

На данный момент немецкое автопредприятие в Калуге работает в обычном режиме — пять дней в неделю.

Напомним, производственная мощность завода равна 225 тыс. машин в год. На предприятии собираются: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

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