Москва, , 11:28 — REGNUM Число пользователей онлайн-сервисами в период эпидемии коронавируса превысило в три раза прежние пиковые значения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявилгенеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Наши возможности сегодня охватывают 65 млн человек — в пике коронавируса, действительно, мы преодолели планку 72 млн человек. Это действительно большая аудитория, размером с население отдельной страны», — заявил Тадевосян.

В группу входит 32 проекта медийных, входит онлайн-кинотеатр «Око».

"Мы действительно крупнейшая в онлайн-развлечениях платформа с точки зрения создания и дистрибуции контента. Когда вас заперли дома или вы сами заперлись, достаточно сложно найти себе занятие. Мы действительно увидели колоссальную нагрузку, даже была просьба сократить каналы, чтобы не нагружать другие сервисы», — указал он.

«Если в среднем мы имели в пике до коронавируса в сутки порядка 12−13 млн человек, то эта цифра возросла затем троекратно. Нагрузка на сервера возросла», — отметил Тадевосян.