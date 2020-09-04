Грозный, , 11:28 — REGNUM Пандемия коронавируса нанесла экономике Чечни значительный ущерб. В республике выросла численность безработных, снизились оборот розничной торговли и объем оказанных услуг населению. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания в правительстве.

«Пандемия оказала свое негативное влияние на экономику региона. На 17% вырос уровень безработицы и составил 25%. Также снизились показатели объема платных услуг и оборот розничной торговли», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако, при всех этих негативных явлениях в экономике имеются и положительные моменты, отметил Кадыров. По его словам, вырос до 121,5% по сравнению с уровнем прошлого года объем отгруженных за семь месяцев текущего года товаров. Общая сумма по этому показателю составила 66 млрд рублей. На 264,3 млн рублей выросли налоговые и неналоговые доходы бюджета за восемь месяцев 2020 года. Они составили 11,4 млрд рублей при плане в 11,2 млрд рублей.

Также, по словам Кадырова, вырос объем продукции сельского хозяйства, строительных работ и промышленного производства. Кроме того, практически на 100% готов 151 объект, запланированный к строительству и реконструкции в 2020 году. Общее число таких объектов составляет 222, а их сумма — 10,1 млрд рублей.