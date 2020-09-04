Чита, , 11:25 — REGNUM Сроки строительства дошкольных образовательных учреждений по нацпроекту «Демография» в Забайкальском крае сместились из-за непогоды — затяжные дожди внесли свои коррективы в график, в некоторых случаях подвел подрядчик. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Бянкиной.

Среди проблемных чиновницы отметила объекты в Александрово-Заводском, Могочинском, Сретенском, Тунгокочинском, Улётовском районах.

Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Андрей Кефер напомнил главам районов, что строительный сезон в Забайкалье короткий.

«Вы знаете, что в холодный период многие работы технологически выполнить невозможно, любо они требуют совсем других трудозатрат. Поэтому строим, сроки не сдвигаем. Все основные строительные работы должны быть завершены до 15 октября», — подчеркнул он, потребовав в еженедельном режиме докладывать о состоянии строящихся объектов, динамике работ, исполнении планов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за парты за парты сели порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. В сравнении с информацией годичной давности, число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).

Читайте ранее в этом сюжете: «День знаний – праздник для всех!»: забайкальцам пожелали успехов