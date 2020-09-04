Нур-Султан, , 11:25 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года бюджет Казахстана недополучил 1,6 трлн тенге ($3,8 млрд). Об этом 4 сентября заявил первый заместитель председателя правительства республики Алихан Смаилов на брифинге в правительстве.

По его словам, поступления в бюджет за отчетный период сократились на 46% по сравнению с 2019 годом. Потери от сокращения экспорта нефти составили 350 млрд тенге ($833 млн).

Смаилов добавил, что в настоящее время правительство Казахстана ставит приоритет на развитии производства, сельского хозяйства, транспорта и туризма. Власти республики планируют увеличить объем промышленного производства на 2,8% в 2021 году.

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