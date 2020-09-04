Курган, , 11:19 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил во время рабочего визита в Курган обустроить на набережной областной столицы велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Николай Цуканов (без маски) инспектирует ход строительства набережной Кургана Пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО

Напомним, часть средств, точнее 150 млн рублей, на реконструкцию набережной Кургана региону выделил Ямало-Ненецкий автономный округ. Межбюджетный трансфер стал возможен благодаря подписанному межрегиональному соглашению между субъектами УФО. Работы по реконструкции должны завершиться 20 ноября 2020 года.

Облицовывается в гранит участок набережной Ленина — Климова. Затем здесь проложат тротуар, установят витые скамейки, обустроят места для кофе и мороженного, пандусы для маломобильных граждан, а перед гидроузлом сделают смотровую площадку. Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал на плане реконструкции, как велодорожки соединят городские парки и набережную, а также спортивные площадки.

Николай Цуканов, в целом одобрив ход работ, предложил выделить пространство для велосипедистов и на самой набережной.