Москва, , 11:18 — REGNUM Сегодня минимальный прожиточный минимум на федеральном уровне в Росии составляет 12 тыс. 392 руб. Он представляет собой условную потребительскую корзину, в которые входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. Очевидно, что на такой бюджет не проживет и самый скромный в потребительских амбициях человек, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Вполне логично было бы удвоить уровень прожиточного минимума, подтянуть его к реальной жизни граждан. Да и стоимость потребительской корзины требует серьезной корректировки.

Регионы России грамотно используют правовые лазейки и недочеты, занижая прожиточный минимум от федерального уровня в том или ином небогатом субъекте страны на 3%-5%.

Это дает серьезную экономию местным бюджетам и одновременно негативно сказывается на качестве жизни граждан.

Необходимо провести оперативный комплексный анализ ситуации с показателями и без оглядки подтягивать их к реальности. Цифра прожиточного минимума в размере 20 тыс. руб. для начала смотрелась бы более реальной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на понижение уровня прожиточного минимума для регионов обсуждает в настоящее время правительство России.

Читайте также: В России хотят скорректировать метод расчёта прожиточного минимума