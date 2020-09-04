Москва, , 11:05 — REGNUM Пандемия коронавируса вынудит предпринимателей активнее внедрять цифровые технологические решения в бизнес-процессы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил вице-президент, руководитель дирекуции по экосистеме юридических лиц ПАО «Сбербанк» Александр Белокопытов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«В целом традиционно говорят, что успешный предприниматель делится всего на две категории — одни проактивные, другие реактивные. Первые являются новаторами, а вторые — очень успешно и быстро их догоняют», — заявил Белокопытов.

Примеры мировых компаний, относящихся к обоим категориям, достаточно, указал он.

«Период жёстких ограничений как раз-таки оголил и, может быть, подсветил для многих, что время ждать уже неуместно. Нужно всё-таки догонять. Поздновато быть, может быть, инноваторами, но необходимо реактивно двигаться», — указал он.