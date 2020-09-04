Чита, , 10:57 — REGNUM Забайкальский край вошел в тройку субъектов по объёмам финансовой помощи, выделяемой в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по итогам распределения среств Минстроя России между регионами Дальневосточного федерального округа на 2021-й и плановый период двух последующих годов, на поддержку государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды Забайкалье за три года получит около 825 миллионов рублей.

«Это говорит о том, что региональные министерства проводят грамотную работу с Федерацией, доказывая обоснованность заявок на включение в тот или иной проект», — пояснил и.о. губернатора Андрей Кефер.

В 2021 году Забайкальский край на формирование комфортной городской среды получит 267 миллионов рублей, в 2022 и 2023 годах — по 279 миллионов. Также в список регионов Дальнего Востока с наибольшим объёмом финансовой помощи из федерального бюджета вошли Приморский и Хабаровский края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. в Забайкалье на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национальной программы «Жильё и городская среда» (39 миллионов рублей) удалось капитально отремонтировать парк здоровья «Березка». Теперь каждый житель города может бесплатно покататься зимой на коньках.

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