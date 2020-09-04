Чита, , 10:45 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев назвал удовлетворительным состояние котельных в регионе накануне отопительного сезона. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

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"Ситуация значительно лучше, чем мы вчера видели в селах Краснокаменского района. Рассчитываем, что все пройдет без форс-мажоров, зима будет без серьезных проблем», — подчеркнул чиновник.

Также зампредседателя правительства поручил районным властям предусмотреть химводоподготовку для муниципальных котельных. Высокая природная жёсткость воды создаёт существенные проблемы для производительности и долговечности эксплуатации котлов. Процесс химводоподготовки поможет значительно увеличить срок их работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не все районы Забайкалья подготовились к зиме. Так, на завершение подготовки к зиме Могочинскому району требуются ещё около пяти миллионов рублей. В конце августа 2020 г. неготовыми оказались большинство котельных Тунгокоченского района.

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