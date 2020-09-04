Москва, , 10:46 — REGNUM Расходы на цифровизацию в столице окупились, причём вдвойне. Об этом 4 сентября заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник убеждён, что вложения средств в эту сферу, которые производились на протяжении последних лет, показали свою эффективность.

«Могу сказать, что те вложения в цифровизацию, мы сейчас точно можем оценить — они окупились и окупились вдвойне с точки зрения и экономических, и социальных эффектов», — заявил Данчиков.

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