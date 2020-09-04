Москва, , 10:38 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года в России на отечественные автомобили сегмента LCV (лёгкие коммерческие авто) приходилось 64,3% от всего парка таких машин. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего на указанную дату в РФ было зарегистрировано 3 576 093 легких коммерческих автомобиля. Из них машины российского производства — это 2 299 650 экземпляров (64,3%). Что же касается LCV заграничных марок, то их в России насчитывалось 1 276 443 единицы — 35,7% от всего парка LCV.

Наибольшей популярностью среди лёгких коммерческих автомобилей пользуются машины компании ГАЗ. Таких автомобилей в стране числится 1 590 001 экземпляр.

На втором и третьем местах списка соответственно расположены машины марки УАЗ (610 522 ед.) и Volkswagen (237 096 ед.).

Напомним, в июле нынешнего года самое большое число новых легких коммерческих автомобилей было продано в Москве — 1348 экземпляров, что на 3,5% меньше, чем год назад.

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