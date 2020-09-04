Уфа, , 10:33 — REGNUM На 41% снизилось количество договоров участия в долевом строительстве за первое полугодие текущего года в Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

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По информации журналистов, за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано около 6,3 тысяч таких договоров. При этом за аналогичный период прошлого года зарегистрированы более 10,6 тысяч договоров, а в первом полугодии 2018 года — около 9,5 тысяч договоров.

По словам специалистов, снижение произошло из-за введения в России ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса. Они отмечают, что в июне текущего года по сравнению с маем увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.

Сообщается, что при этом количество регистрационных записей об ипотеке за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 4% (более 41 тыс. записей).

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