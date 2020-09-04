Сеул, , 11:30 — REGNUM В 2021 году правительство Южной Кореи выделит около 200 млрд вон (~$168 млн) на разработку методов лечения и вакцины от коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

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По их словам, на поддержку отечественных компаний, занимающихся разработкой препаратов, будет выделено 170,7 млрд вон (~$143,4 млн).

Отмечается, что 31,9 млрд вон (~$26,8 млн) будет инвестировано в проекты по поиску материалов-кандидатов для потенциальной вакцины, 7,4 млрд вон (~$6,2 млн) — на клинические испытания на животных.

Известно, что в следующем году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) власти страны намерены выделить 24,2 трлн вон (~$20,3 млрд), что на 12,3% больше, чем в 2020 году.