Москва, , 10:23 — REGNUM По итогам семи месяцев 2020 года рост продаж легковых автомобилей на вторичном рынке наблюдается в четырёх регионах России. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по июль 2020 года самый большой рост перепродаж легковушек наблюдается в Сахалинской области (+10%). Далее идут: Алтайский край (+7%), Амурская (+3%) и Томская (+2%) области.

Также стоит отметить, что наибольшее снижение перепродаж авто зарегистрировано в Туве. Там оно составило 25%.

Напомним, с начала 2020 года по июль включительно продажи легковых машин на вторичном российском рынке снизились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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