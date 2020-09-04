Грозный, , 10:06 — REGNUM Два города в Чечне — Шали и Курчалой — стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Им будет выделено на городское благоустройство в общей сложности 180 млн рублей, сообщили 4 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

Город Шали победил в номинации «Малые города с численностью от 50 000 до 100 000 человек». На проект «Центральный парк города Шали» ему предоставят около 100 млн рублей.

Город Курчалой выиграл грант на сумму около 80 млн рублей в номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек». Денежные средства будут направлены на проект «Благоустройство общественных территорий по проспекту Ахмата-Хаджи Кадырова».

Напомним, конкурс проектов благоустройства городской среды проходил в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».