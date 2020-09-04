Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии приняты правила реструктуризации денежных обязательств муниципальных образований перед республикой по выданных бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о задолженности муниципалитетов по денежным обязательствам, возникшим после выдачи кредита из республиканского бюджета. Данным решением установлен порядок реструктуризации кредита, который предполагает предоставление рассрочки (перенос погашения долга и процентов по нему).

Решение о реструктуризации будет приниматься на основании обращений муниципальных властей с учётом соответствующего обоснования:

«С указанием причин отсутствия возможности своевременного погашения бюджетного кредита, при которых согласно оценке ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году погашение задолженности в срок, установленный действующим соглашением, приведет к образованию просроченной кредиторской задолженности по принятым муниципальным образованием расходным обязательствам».

Реструктуризация будет проводиться при отсутствии просроченной задолженности по полученным ранее бюджетным кредитам, возможности привлечения коммерческих кредитов, единовременном погашении неустойки, при реализации плана по росту доходного потенциала и оптимизации расходов муниципального образования на период проведения реструктуризации. Также определены и другие условия.

Отметим, что бюджетные кредиты выдаются на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов или временных кассовых разрывов, на реализацию инвестиционных программ, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также на погашение долговых обязательств по коммерческим кредитам. За пользование средствами республиканского бюджета ставка определена в размере 0,1% годовых, исключение составляют предоставление средств на ликвидацию ЧП.