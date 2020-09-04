Москва, 4 сентября 2020, 09:56 — REGNUM Новую памятную монету «100-летие образования Республики Марий Эл» с 7 сентября выпускает в обращение Центральный банк России, сообщается на сайте регулятора.
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Памятная серебряная монета выпускается номиналом 3 рубля. Доля чистого серебра составляет 31,1 грамма 925-й пробы.
На монете изображены музыкант в национальном костюме, играющий на марийской волынке, и женщина, танцующая марийский народный танец. Тираж монеты — 3 тысячи штук.
Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Писатель И.А. Бунин, к 150-летию со дня рождения».
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