Москва, , 09:56 — REGNUM Новую памятную монету «100-летие образования Республики Марий Эл» с 7 сентября выпускает в обращение Центральный банк России, сообщается на сайте регулятора.

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Памятная серебряная монета выпускается номиналом 3 рубля. Доля чистого серебра составляет 31,1 грамма 925-й пробы.

На монете изображены музыкант в национальном костюме, играющий на марийской волынке, и женщина, танцующая марийский народный танец. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «Писатель И.А. Бунин, к 150-летию со дня рождения».

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